Ролик Антона Лапенко об экокарте ВТБ Mastercard набрал более 2 млн просмотров в Instagram за первые сутки

ВТБ совместно с платежной системой Mastercard запустил рекламную кампанию с участием актера Антона Лапенко в поддержку новой экологичной Мультикарты ВТБ Mastercard. Концепция ролика была разработана совместно с актером и реализована составом его творческой группы. В Instagram ролик набрал уже более 2 млн просмотров.

События строятся вокруг персонажа Антона Лапенко, герой которого в свойственной ему манере рассказывает, как выжить в лесу с экологичной Мультикартой ВТБ Mastercard. В ходе кампании ролик будет продвигаться в социальных сетях — Instagram, Facebook, YouTube, ВКонтакте. Срок проведения кампании — с 17 июня по 15 июля. Заказать экологичную Мультикарту ВТБ Mastercard можно на сайте банка или в любом отделении.

«ВТБ поддерживает экологические инициативы, заботясь о сохранении окружающей среды, и подтверждает это запуском специальных проектов — карты из биоматериала и геймифицированного проекта по очистке водоемов России. Это отвечает запросам наших клиентов, которые все больше и больше внимания уделяют экопродуктам. Приятно видеть их позитивный отклик как на сам продукт, так и на формат его продвижения. Мы обязательно будем развивать экологическую тему в линейке продуктов и сервисов нашего банка и в дальнейшем», — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Флагманская Мультикарта ВТБ Mastercard в экоформате, которая позволяет клиентам самостоятельно подобрать опцию лояльности, производится из полилактида — экологичного биоматериала, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. По продолжительности использования полилактид не уступает аналогам из пластмассы. Проект «Миссия: Чистая вода» реализован на платформе программы лояльности банка «Мультибонус» в виде геймифицированного онлайн-путешествия по России.