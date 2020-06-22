Банк «Открытие» изменит с 1 июля условия программы лояльности МАКС для владельцев Opencard

Банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС для всех владельцев Opencard. Изменения вступят в силу 1 июля 2020 г. и коснутся всех карт семейства: дебетовых, кредитных и зарплатных Opencard, Opencard Премиум и SVO Club.

Теперь получить максимальный кэшбэк станет проще. Для этого нужно будет выполнить всего два условия:

осуществлять платежи или внешние переводы в мобильном и интернет-банке на любую сумму не менее 1 раза в месяц — кэшбэк составит 2% за всё или 6% в выбранной категории + 1% за остальные покупки поддерживать минимальный остаток на всех карточных счетах от 100 000 руб. в течение месяца или гасить задолженность по кредитной Opencard ежемесячным минимальным платежом — кэшбэк составит 1% за все покупки или 5% в выбранной категории

Для клиентов с действующим статусом «Премиум» сохраняется премиальная надбавка — 1% за всё.

Также обновляются лимиты по начислению бонусов в месяц:

при выполнении 1-го условия начисление составит от 100 до 3000 бонусных рублей

при выполнении 2-го условия лимит начисления расширяется до 5000 бонусных рублей

Клиенты со статусом «Премиум» смогут получить от 100 до 15 000 бонусных рублей вне зависимости от выполнения условий.

Новые условия совершения переводов по дебетовым картам

С 1 июля 2020 г. за переводы по номеру карты в другие банки будет взиматься комиссия 1,5% (минимум 50 рублей) вне зависимости от объемов переводов за месяц. При этом клиентам будут доступны бесплатные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей в адрес клиентов всех банков — участников Системы без каких-либо ограничений.

Данное изменение не коснется клиентов со статусом Private/ Light Private и «Премиум» / «Light Премиум», для которых продолжит действовать бесплатный лимит переводов по номеру карты:

Private / Light Private — до 200 000 руб. в месяц

«Премиум» / «Light Премиум» — до 100 000 руб. в месяц

Изменение условий снятия наличных в банкоматах сторонних банков с дебетовых Opencard

Также с июля по дебетовым Opencard:

сохраняется возможность снимать без комиссии средства в любом объеме в банкоматах банков-партнеров (более 36 000 устройств по всей стране)

для снятия в банкоматах сторонних банков, которые не являются участниками партнерской сети, бесплатный лимит снятий составит 10 000 рублей в месяц; при превышении лимита будет взиматься комиссия 1% (минимум 100 руб.)

Данные изменения не коснутся клиентов с зарплатными Opencard, получающих пенсию на Opencard, и клиентов со статусом «Премиум» — для них возможность снимать наличные в любых банкоматах по всему миру без комиссии остается.