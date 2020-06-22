Банк УРАЛСИБ принял участие в антикризисном марафоне для малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ принял участие в онлайн-конференции «Антикризисный онлайн марафон — малый бизнес и банки: программы поддержки и тенденции рынка», организованной объединением ОПОРА РОССИИ, Аналитическим агентством БизнесДром" и Центром финансово-технологических инноваций Финтех Лаб.

Участие в двухдневном марафоне приняли представители малого и среднего бизнеса, институтов развития и финансовых организации, СМИ, общественные объединения, волонтеры финансового просвещения — всего порядка 1350 участников.

Цель конференции — рассказать предпринимателям о существующих возможностях и мерах поддержки, а также получить обратную связь от бизнеса по актуальным потребностям и эффективности предлагаемых мер. Ключевыми темами выступления спикеров и обсуждения стали финансовые антикризисные меры поддержки, а также банковское кредитование.

Спикером от ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на конференции выступил заместитель руководителя Департамента развития и продаж малого бизнеса Александр Фатеев, который рассказал о мерах поддержки клиентов сегмента малого бизнеса, реализованным Банком во время пандемии. Банк УРАЛСИБ в этот период реализовал целый комплекс мер, в числе которых — реструктуризация кредитной задолженности, расширение возможностей онлайн-каналов и сервисов для бизнеса, предоставление льготных условий по продуктам и услугам для бизнеса, активная информационная поддержка.

Так, с начала марта за реструктуризацией в банк обратились около 400 клиентов из сегмента малого бизнеса, одобрение получили 98% этих заявок. Около 30% обратившихся вышли на кредитные каникулы по 106-ФЗ, остальные прошли по собственной программе Банка. В основном, за реструктуризацией обращались представители отраслей, признанных наиболее пострадавшими. Специально для своих клиентов-предпринимателей банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул — с предоставлением минимального пакета документов (в том числе в системах ДБО) и оперативным принятием решения. Отсрочка может предоставляться на срок до 9 месяцев — как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

В апреле и мае Банк отменил взимание минимальной фиксированной ставки по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов. Кроме этого, предпринимателям были предложены возможности бесплатного открытия и ведения расчетного счета (в том числе — в рамках совместного предложения с МСП Банком, предоставляющим беспроцентный кредит на выплату заработной платы), открытия расчетного счета с использованием услуги «Выездной сервис», а также целый ряд других возможностей, которые помогли клиентам смягчить последствия режима самоизоляции, отметил Александр Фатеев.