Аналитики ожидают еще одного снижения ключевой ставки

По итогам заседания 19 июня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 1 п.п. до минимального исторического уровня 4,5%. В своем пресс-релизе Банк России заявил о сохранении прогноза по динамике ВВП, согласно которому сокращение экономики в 2020 г. составит 4-6%, а уровень 2019 г. будет вновь достигнут только 2022 г., отмечает Максим Петроневич, старший экономист Аналитического управления банка «Открытие»:

В отношении инфляции Банк России зафиксировал «исчерпание влияние краткосрочных проинфляционных факторов». Действительно, эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены произошел в марте-апреле, сейчас курс рубля к доллару значительно укрепился и лишь на 12% слабее уровня начала года. Таким образом, баланс инфляционных рисков смещен в пользу дезинфляционных факторов — экономическая конъюнктура остается подавленной, что ограничивает рост внешнего и внутреннего спроса. В этих условиях «существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году», и «принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска». Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.

В тоже время на пресс-конференции Э.Набиуллина озвучила ряд дополнительных важных тезисов:

произошедшее снижение ключевой ставки на 100 б.п. является нестандартным шагом и Банк России сохраняет верность более консервативному подходу к изменению денежно-кредитных условий

Э. Набиуллина не исключила пересмотра нейтрального коридора ключевой ставки, однако уточнила, что уровень ниже 5% находятся вне интервала нейтральной политики

Банк России не ожидает перехода к отрицательным реальным ставкам

снижение ключевой ставки будет в большей степени воздействовать на короткие ставки. Долгосрочные ставки будут затронуты в меньшей степени, что будет способствовать сохранению привлекательности рублевых депозитов в структуре сбережений населения

Таким образом, с высокой вероятностью можно ожидать снижения ключевой ставки на одном из следующих или следующем заседании с шагом 0,25-0,5 п.п.

Решение Банка России оказало слабое влияние на рынки, поскольку было ожидаемым. Курс рубля в момент публикации решения торговался на уровне 69,5 руб./долл. и впоследствии укрепился в рамках ежедневной волатильности до уровня 69,3-69,4 руб./долл. Снижение доходностей ОФЗ на срок три и пять лет составило 5 б.п. — также в рамках дневной волатильности. Однолетний своп на ставку Моспрайм-3м сократился более существенно — на 11 б.п. до уровня 4,63%.