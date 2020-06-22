Примсоцбанк предложил своим клиентам «Реальную выгоду»

С 22 июня по 30 октября 2020 года в Примсоцбанке будет проходить акция «Реальная выгода». Приняв в ней участие, вы сможете получить начисление процентов на остаток средств 4,5% годовых и кэшбэк за покупки до 3%. Кроме этого, после первого зачисления заработной платы, клиентам банка станет доступна льготная ставка по потребительскому кредитованию, доступная только для держателей зарплатных карт – от 10,9%.



Рассчитывать на «Реальную выгоду» могут не только физические лица, но и юридические. Для последних, к слову, Банк специально обнуляет комиссию за зачисление средств. Таким образом, в одном продукте объединяются преимущества двух самых выходных тарифных планов - Накопительного и Классического кэшбэка. С одной картой у вас получится и копить, и тратить, но при этом здорово экономить на процентах по кредиту.



- Заключая зарплатный договор с 22 июня вы получаете отличный продукт, совершенную технологию и проявляете лояльность к своим сотрудникам в это непростое время, - отмечает Ксения Миронова, начальник отдела по работе с зарплатными проектами.



Как происходит начисление кэшбэка:



• Со всех покупок – 0, 5% от суммы

• С покупок в ресторанах, кинотеатрах и кафе – 2%

• С покупок на АЗС – 3%.



Обратите внимание, кэшбэк 2% и 3% доступен при обороте по карте не менее 15 тысяч рублей в месяц (без учета переводов и снятия наличных в банкоматах). Если сумма транзакций окажется меньше, вы всё равно получите кэшбэк 0,5%, а комиссия за обслуживание карты составит 39 рублей. При этом максимальный размер вознаграждения за покупки может составить 3 000 рублей. Процент на остаток средств начисляется вне зависимости от расхода средств по карте. Минимальный остаток средств, с которого производится начисление процентов, составляет 3 000 рублей, а максимальный - 1 000 000.



Узнать подробнее о том, как подключиться к зарплатному проекту Примсоцбанка, вы можете на нашем официальном сайте или по телефону 8 (800) 200-42-02.