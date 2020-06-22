В губернаторы Иркутской области баллотируется шесть человек

Еще одним кандидатом стал Андрей Духовников от партии ЛДПР, сообщается на сайте партии.

- Сдал документы в Избирательную комиссию Иркутской области. Ждём решения о регистрации и начинаем плодотворную предвыборную кампанию на выборах Губернатора Иркутской области, - говорит Андрей Духовников.

По информации ТАСС, документы для участия в выборах подали Лариса Егорова ("Справедливая Россия"), Григорий Вакуленко ("Гражданская платформа"), Андрей Духовников (ЛДПР). Кандидатов на данный момент шестеро, сказал собеседник агентства.

Егорова является вице-спикером Законодательного собрания Иркутской области и лидером регионального отделения "Справедливой России", Духовников - координатором регионального отделения ЛДПР, Вакуленко - депутатом городской думы Иркутска.

Ранее в избирательную комиссию поступили документы от Игоря Кобзева и мэра Бодайбо Евгения Юмашева, которые заявили о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Своего кандидата также выдвинула партия "Родина", им стал лидер регионального отделения Максим Евдокимов.