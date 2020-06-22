РСХБ посвятил вторую отраслевую агросессию развитию российского птицеводства

Россельхозбанк продолжает серию встреч по актуальным вопросам развития АПК. Темой второй стратегической агросессии стали тенденции и перспективы отечественного птицеводства.



«Цель нашей встречи — помочь бизнесу перестроиться в условиях кризиса, найти новые точки роста. РСХБ как опорный банк АПК смотрит на птицеводческую отрасль с позиции устойчивого развития всего сельского хозяйства: обеспечения достаточного объема продовольствия, сохранения занятости и, конечно, финансовой устойчивости наших заемщиков», — такими словами Борис Листов приветствовал участников агросессии. Председатель Правления Россельхозбанка также призвал найти сбалансированные решения по поддержке отрасли и отметил, что за последние 10 лет Банк вложил в развитие российского птицеводства 400 млрд рублей.



Участниками встречи стали представители Минсельхоза, Национального союза птицеводов, бизнес-сообщества. Они обсудили уровень рентабельности отрасли, отдельно остановились на способах снизить себестоимость производства, затронули вопросы экспорта российской курятины. Темами обсуждения стали также мясопереработка как главное целевое состояние отрасли и каналы продаж.



На мероприятии в адрес Банка прозвучали поздравления с 20-летием. Участники отметили, что РСХБ сохраняет статус главного аграрного банка страны и находится в авангарде российского экономического сектора. По их мнению, РСХБ является важнейшим деловым партнером аграриев, которым он оказывает масштабную финансовую и экспертную поддержку.



«Россельхозбанк является неотъемлемым звеном в цепи обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. Институт Россельхозбанка осуществляет колоссальную работу по продвижению как отрасли в целом, так и продукции из мяса птицы на внутреннем и на внешних рынках. Банк представляет отличную площадку для обмена мнениями между ключевыми игроками рынка, регулятором и финансово-кредитными учреждениями. Диалог сейчас необходим. В апреле этого года птицеводы столкнулись с целевыми ножницами, когда цена на опт была ниже себестоимости. Встает также вопрос о необходимости развития экспортных направлений для российского мяса птицы», — заявил на встрече Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.



С докладом по основным трендам рынка мяса бройлеров выступил Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) РСХБ. По его словам, на текущий момент в России имеет место территориальная диспропорция: наблюдаются риски перепроизводства мяса курицы в европейской части России и дефицит производства в Сибири и на Дальнем Востоке. В целом же, по прогнозам Банка, потребление птицы на душу населения в абсолютном выражении будет расти быстрее всех других видов мяса. К 2028 г. емкость мирового рынка птицы вырастет на 12% до 120 млн тонн в продуктовом весе за счет прироста населения и роста потребления на душу.



К агросессии аналитиками ЦОЭ РСХБ были подготовлены ценовые индексы, которые дают представление о ценах на 80% предлагаемой продукции. За январь-май 2020 г. средняя цена тушки бройлера составила 98 руб./кг, что на 7% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 г. По оценке ЦОЭ, средняя цена за 2020 г. может составить 101 руб./кг (в 2019 г. – 108 руб./кг). Средняя цена может оказаться ниже уровня 2019 г. из-за колебания спроса в первой половине текущего года и быстрого прироста производства свинины, которая является ближайшим субститутом курятины.



На вопросах экспорта российского мяса птицы подробно остановился Андрей Терехин, руководитель Управления экспорта ООО «ТД Черкизово». «Наша отрасль достигла баланса спроса и предложений. Любое дальнейшее развитие птицеводства будет связано с реализацией экспортных возможностей, так как по ряду позиций мы имеем элемент перепроизводства. Один из важных факторов при ценообразовании является себестоимость, в том числе стоимость сои. Развитие вертикальной интеграции, оптимизации себестоимости повысит маржинальность бизнеса. Инвестиции в заморозку, высокое качество холодильного оборудования – это одно из ключевых направлений для инвестиций со стороны компаний, которые предполагают развитие экспорта» – отметил он в своем выступлении.



«Мы прогнозируем возможность плавного роста потребления курятины с показателем совокупного среднегодового темпа роста 0,4%. Есть резервы для повышения конкурентоспособности российских компаний – локализация производства соевого шрота в европейской части РФ, импортозамещение инкубационного яйца и рост концентрации рынка. Кроме того, низкие цены на курятину на внутреннем рынке являются стимулом развития экспорта, который может помочь разгрузить рынок европейской части России в перспективе», — резюмировал Андрей Дальнов.



Точками роста инвестиционного кредитования птицеводческой отрасли в Россельхозбанке считают завершение вертикальной интеграции производителей (производство инкубационного яйца, производство мясных продуктов, в том числе для HoReCa и экспорта), а также запуск новых мощностей в Сибири и на Дальнем Востоке для удовлетворения спроса на охлажденное мясо. В этих регионах потенциал ввода мощностей с учетом реализуемых проектов аналитики Банка оценивают в 191 тыс. тонн. В силу географической удаленности от европейской части страны и низкой конкуренции в Сибири и на Дальнем Востоке складываются благоприятные факторы для развития птицеводства. В частности в СФО таким фактором служат пониженные затраты на корма на фоне высоких цен реализации на бройлера.



Оценивая возможности новых инвестиций, а также слияний и поглощений Александр Туз, вице-президент Группы предприятий «Ресурс», сказал: «Птицеводство будет двигаться с Запада на Восток. Инвестиционный потенциал на Дальнем Востоке связан не только с удовлетворением внутреннего спроса в этом регионе, но и с увеличением экспорта отечественной продукции в страны Юго-Восточной Азии. С открытием рынка Японии, требование к качеству и культуре производства продукции мяса птицы, безусловно, возрастет. Удовлетворить эти требования смогут только вертикально интегрированные холдинги с высоким потенциалом экспорта. На текущий момент основные сделки связанны с приобретением проблемных активов и по этой причине часть из них ушла с открытого рынка в банковский сектор. Сложное состояние таких активов требует от банка понимание инвестиционной стратегии компании покупателя и долгосрочных финансовых ресурсов. РСХБ – стратегический партнер в данных сделках, понимающий стратегии своих клиентов, упрощающий свои внутренние процедуры для достижения общих целей».



Подводя итоги прошедшей агросессии, ее участники отметили, что в текущем году на рынке куриного мяса наблюдается сбалансированность: производство не растет, а экспорт примерно равен импорту. Рентабельность производства может также сократиться из-за роста стоимости основных компонентов себестоимости, в том числе фуражного зерна и соевого шрота. В долгосрочной перспективе растущие объемы производства свинины продолжат оказывать давление на цену мяса бройлеров.



В целом же по результатам встречи, участники обозначили консенсусный тезис, что российский рынок птицеводческой продукции находится на высокой стадии развития и его можно назвать сложившимся и зрелым.