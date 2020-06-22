Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за 5 месяцев 2020 года составила 3 млрд рублей

По итогам 5 месяцев 2020 года чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила 3,0 млрд руб. Чистый процентный и комиссионный доход вырос на 3,2% относительно 5 месяцев 2019 года и составил 36,2 млрд руб. Рост обусловлен увеличением объемов кредитования.

Суммарный кредитный портфель Банка за отчетный период увеличился на 4,1% и на 01.06.2020 составил 2 трлн 435 млрд рублей, в том числе портфель юридических лиц составил 1 трлн 968 млрд рублей (увеличение на 4,7%), физических лиц – 467 млрд рублей (увеличение на 1,3%).

Объем привлеченных средств населения на 01 июня 2020 составил 1,2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 3%.

«Нашей первостепенной задачей сейчас является бесперебойное кредитование аграрного сектора страны. Широкая линейка банковских продуктов и услуг, а также активное участие Банка в льготном кредитовании позволяет поддерживать как крупных сельхозпроизводителей, так и малые формы хозяйствования в условиях нестабильной экономической ситуации. Россельхозбанк продолжит показывать положительную динамику по всем ключевым показателям», - отметил Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» в январе-мае 2020 году выдал кредитов в сегменте АПК на сумму 628,9 млрд рублей, что на 30,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольшими темпами Банк выдавал кредиты экспортно-ориентированным компаниям АПК (прирост на 72,0% в сравнении с итогами 5 месяцев прошлого года – 148,4 млрд рублей), льготные кредиты АПК (прирост на 39,3% - до 138,6 млрд руб.), кредиты на проведение сезонных работ (прирост на 26,7% - до 201,9 млрд руб.).

Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК за 5 месяцев 2020 года вырос на 6,6% и составил 1 трлн 463,9 млрд рублей. При этом портфель кредитов, выданных экспортно-ориентированным компаниям АПК, увеличился на 28,6% и составил 290,3 млрд руб.