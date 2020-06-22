РСХБ совместно с Центром агроаналитики при Минсельхозе представили ценовые индексы на продукцию АПК

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики при Минсельхозе РФ сформировали новый аналитический продукт «Ценовые индексы продукции АПК». Он призван помочь агробизнесу оценивать конъюнктуру рынка и на управленческом уровне принимать стратегические и тактические решения.

Для подсчета индекса еженедельно формируется выборка на основе опросов экспертов рынка. В эксперты отбираются представители отделов продаж или закупок лидирующих компаний, аналитики отраслевых союзов, представители независимых исследовательских организаций. Опрос дает возможность составить представление о ценах на 80% предлагаемой продукции в конкретном сегменте. Выборка обрабатывается с помощью формулы усеченного среднего (отбрасываются экстремально малые и большие значения).

Индексы сопровождаются анализом релевантной статистики (по мере ее появления): динамики производства, динамики экспорта/импорта, потребительских цен (для оценки уровня спроса), цен на других страновых рынках (для выявления общих тенденций). В совокупности индексы и сопровождающая аналитика – это сжатое резюме состояния рынка, его основных тенденций и возможного направления развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В профильных агропромышленных союзах положительно отозвались о новом аналитическом продукте. Так, Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев подчеркнул: «Ценовые индексы Центра отраслевой экспертизы РСХБ являются удобным комплексным инструментом, позволяющим оценивать текущую рыночную ситуацию и тенденции ее дальнейшего развития даже не подготовленному пользователю. Мы активно используем этот инструмент для оперативного мониторинга рыночной ситуации на смежных рынках».

В свою очередь, Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина отметила, что представленная Банком аналитика выполнена с глубоким пониманием рынка, профессионально охватывает как общее состояние рыночной ситуации, так и основные ценовые соотношения.

Ценовые индексы продукции АПК могут использоваться в работе отраслевыми союзами, ценовыми комитетами и другими заинтересованными организациями.

Пилотный выпуск ценовых индексов был составлен по рынку свинины. На 23 неделю индекс на основную индикативную позицию рынка свинины (товарная свинья) составил 101 (здесь и далее руб./кг с НДС). Изменение к предыдущей неделе: +1%. Изменение к аналогичной неделе прошлого года: +2%. «На этом примере мы видим, что ценовые индексы на свинину начали расти и выходят на уровень прошлого года. Мы прогнозируем, что по мере снятия ограничений по самоизоляции спрос будет восстанавливаться и цены вырастут. Дальнейшая амплитуда роста будет зависеть от динамики предложения мяса в мае-июне», — прокомментировал Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В дальнейшем эксперты предполагают охватить другие позиции в животноводстве и растениеводстве.

Ценовые индексы отображают нижнюю границу диапазона цен на индикативные позиции и соответствуют минимальному тарифу лидеров рынка для крупных поставок (от 20 тонн) оптовым клиентам и перерабатывающим предприятиям. Для расчетов выбран регион поставки – ЦФО, условия поставки – EXW (самовывоз), упаковка отсутствует или является базовой (например, пакет для тушки). Позиция считается индикативной, если исходя из ее стоимости можно оценить уровень цен на большинство других продуктов, предлагаемых на рынке. Например, на рынке свинины индикативной позицией может служить товарная свинья или полутуша. По их стоимости можно судить об уровне и динамике цен на большинство производных продуктов – окорока, лопатки, карбонада, шейки, грудинки.