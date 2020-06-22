Солид Банк отменил комиссию за переводы

Солид Банк сделал бесплатными межфилиальные переводы на счета физических лиц. Со 2 июля банк отменяет так называемый «банковский роуминг» – переводы между счетами физических лиц в разных филиалах банка.



«Несмотря на то, что отменяя «роуминг» за межфилиальные переводы мы теряем часть дохода, мы рады помочь нашим клиентам, комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. В условиях ограничений, связанных с последствиями пандемии коронавируса, очень важна возможность поддержать близких дистанционно, с максимальным комфортом. Мы пошли навстречу нашим клиентам и отменили комиссию за переводы средств между филиалами нашего банка».