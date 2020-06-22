Доходы бюджета Иркутского района на 2020 год увеличились на 658 млн рублей

Основная часть средств будет направлена на образовательную сферу и ЖКХ, сообщают в районной администрации.

- Корректировка доходной и расходной частей бюджета связана с изменением прогноза поступления налоговых отчислений, поступлением межбюджетных трансфертов и ростом неналоговых доходов, в числе которых возврат дебиторской задолженности прошлых лет, поступления от использования муниципального имущества, оплаты штрафов и возмещения ущерба, - рассказала председатель комитета по финансам администрации Иркутского района Анна Зайкова.

На строительство школы в микрорайоне Юго-Западном (Марковское МО) за счет поступлений из федерального и областного бюджетов направлено 1,5 млн рублей. Принято решение о переносе запланированных в бюджете на 2021 год средств на строительство школы в деревне Грановщине на этот год, на возведение здания будет направлено более 242,4 млн рублей. Это позволит завершить постройку опережая сроки, уже в 2020 году.

На строительство детского сада в деревне Новолисиха выделено 30,4 млн рублей.

Кроме того, предусмотрены деньги в сумме свыше 224 млн рублей на закупку мебели для Марковской школы, средств обучения и воспитания для дошкольных и общеобразовательных организаций Иркутского района.

Из бюджета района на восстановление мемориальных сооружений будет направлено 2 млн рублей.

За счет средств областного бюджета в размере 126,6 млн рублей будут проведены работы по берегоукреплению прибрежной полосы в поселке Листвянке.

В результате одобренной депутатским корпусом корректировки доходы бюджета на 2020 год сформированы в сумме 5,9 млрд рублей, расходная часть - 6 млрд рублей. Удалось снизить дефицит районного бюджета до 7,5%. В бюджете 2021 года доходы и расходы снижены на 219,7 млн рублей.