Ливни и грозы прогнозируют метеорологи в Приангарье

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 июня днём в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья ожидаются ливневые дожди, град, местами по области грозы, усиление северо-западного ветра до 14 м/с.

По области: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +8,+13°, при прояснении до +3°, днём +24,+29°, при облачной погоде +16,+21°.

По Иркутску: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +10,+12º, днём +25,+27º.

По Байкалу: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, при грозах северо-западный 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с, температура ночью +5,+10°, местами до +2º, днём +17,+22°, по северу местами +11,+16º.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает о факторах опасности при неблагоприятных природных явлениях, к которым относятся ливневые дожди.

Это возможное повреждение линий электропередач, перебои и отключение энергоснабжения, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта, обрушение оврагов, образование оползней, селей, возможны локальные подтопления.

Откажитесь от туристических маршрутов в селеопасных районах. Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения видимости на дорогах. Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения при ухудшении погодных условий.