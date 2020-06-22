В Иркутске за сутки 142 человека заболели COVID-19

В Иркутске 22 июня коронавирус подтвержден у 142 человек. Всего в регионе зарегистрировано 194 новых случаев COVID-19. Ситуация с вирусом остается сложной, поэтому режим самоизоляции вновь решено продлить на неделю, до 28 июня.

Вирус расползается равномерно по всей Иркутской области, об этом свидетельствует карта распространения. Так сегодня 22 новых случая коронавируса подтверждены в Иркутском районе, 13 – в Ангарске, 11– в Братске, по два – в Саянске, Братском и Шелеховском районах.

Города-лидеры по числу инфицированных:

Иркутск – 2778

Усть-Кут – 839

Иркутский район – 508

Бодайбо – 348

Братск – 314.

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 5820 случаев коронавируса, за последние сутки – 194, суточный прирост составляет 3,5%.