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В Иркутске за сутки 142 человека заболели COVID-19

22 июня 2020

В Иркутске 22 июня коронавирус подтвержден у 142 человек. Всего в регионе зарегистрировано 194 новых случаев COVID-19. Ситуация с вирусом остается сложной, поэтому режим самоизоляции вновь решено продлить на неделю, до 28 июня.

Вирус расползается равномерно по всей Иркутской области, об этом свидетельствует карта распространения. Так сегодня 22 новых случая коронавируса подтверждены в Иркутском районе, 13 – в Ангарске, 11– в  Братске,  по два – в Саянске, Братском и Шелеховском районах.

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Города-лидеры по числу инфицированных:

  • Иркутск – 2778
  • Усть-Кут – 839
  • Иркутский район – 508
  • Бодайбо – 348
  • Братск – 314.

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 5820 случаев коронавируса, за последние сутки – 194, суточный прирост составляет 3,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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