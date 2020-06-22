Иркутяне смогут пройти бесплатное тестирование на антитела

Роспотребнадзор с участием медицинских организаций Иркутской области будет проводить бесплатное тестирование на антитела к COVID-19, сообщают в ведомстве.

Иркутская область вошла в число 22 регионов России, где проведут бесплатное тестирование населения на антитела к СОVID - 19. Основная работа будет проводится Иркутским научно-исследовательским противочумным институтом. Вся информация размещена на официальном сайте организации.

- Цель этого исследования - оценить популяционный иммунитет населения к коронавирусу. Запланировано протестировать около 2700 человек, проживающих в разных районах Иркутской области, семь возрастных групп. Подготовительная работа уже проводится, само тестирование будет сделано в первой декаде июля, - доложил глава регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных.

В исследование планируется включить детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых. Желающие принять участие в исследовании с 22 по 29 июня должны заполнить анкету и выслать ее на электронный адрес IRKNIPCHI@YANDEX.RU

Тестирование на антитела пройдет в первой декаде июля.

Если анкетируемый соответствует критериям включения для проведения серологического обследования, он получит на указанную в Анкете электронную почту регистрационный номер (ID) и приглашение сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени).

Данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в регионе и стране.

Уточнить информацию об исследовании можно по единому круглосуточному телефону «горячей линии» в Иркутской области по коронавирусной инфекции 8(3952) 399-999.