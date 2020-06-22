В Иркутской области на два месяца продлят выплаты медикам, которые работают с коронавирусом

Наряду с федеральными выплатами в июле и августе в полном объеме сохранится материальная помощь из областного бюджета, сообщают в областной администрации.

- Президент России Владимир Путин подписал Указ о продлении на июль-август федеральных выплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Со своей стороны, мы продлеваем региональные надбавки также на два месяца. Эти выплаты будут учтены при начислении отпускных, независимо от того, когда сотрудник пойдёт в отпуск, - подчеркнул глава региона.