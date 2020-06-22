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В Иркутской области на два месяца продлят выплаты медикам, которые работают с коронавирусом

22 июня 2020

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Наряду с федеральными выплатами в июле и августе в полном объеме сохранится материальная помощь из областного бюджета, сообщают в областной администрации.

- Президент России Владимир Путин подписал Указ о продлении на июль-август федеральных выплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Со своей стороны, мы продлеваем региональные надбавки также на два месяца. Эти выплаты будут учтены при начислении отпускных, независимо от того, когда сотрудник пойдёт в отпуск, -  подчеркнул глава региона.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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