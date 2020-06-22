Nissan в мае снизил продажи в России на 46%

Российские дилеры Nissan в мае реализовали 2214 автомобилей – на 46% меньше, чем годом ранее, сообщает «АВТОСТАТ».

По итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 21478 автомобилей Nissan, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,5% против 4,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в мае стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 52% и составили 792 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 786 реализованных машин, что на 34% ниже показателя годичной давности.