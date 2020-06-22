Новости

Nissan в мае снизил продажи в России на 46%

22 июня 2020

 в мае реализовали 2214 автомобилей – на 46% меньше, чем годом ранее, сообщает «АВТОСТАТ».

Читайте также:

S7 улучшила прогноз на июнь и ожидает роста пассажиропотока на 65% к маю
23 июня 2020
48% россиян считает, что сбережения стоит хранить в рублях
22 июня 2020

По итогам пяти месяцев 2020 года в России было продано 21478 автомобилей Nissan, что на 17% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,5% против 4,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в мае стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 52% и составили 792 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 786 реализованных машин, что на 34% ниже показателя годичной давности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (526)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Коронавирус распространяется рекордными темпами. Кто виноват?
Голикова: россиянам придется носить маски и осенью
В России на 22 июня количество заболевших коронавирусом достигло 592 тысяч
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании