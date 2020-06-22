Сбербанк рассказал братчанам о мерах поддержки регионального бизнеса

Управляющий Братским отделением Сбербанка Елена Орбидан, при содействии Торгово-Промышленной палаты г. Братска, провела личный прием предпринимателей. С представителями малого и среднего бизнеса Братска и Братского района были обсуждены актуальные вопросы по кредитованию и участию в госпрограммах поддержки регионального бизнеса. Братск является одним крупных городов Иркутской области с развитой инфраструктурой предпринимательства. По последним данным в малом бизнесе города занято 26 тысяч человек или 33% от общей численности занятых в экономике.

О том, какие антикризисные меры поддержки разработаны в настоящее время и реализуются Сбербанком, во время встречи с предпринимателями рассказала Елена Орбидан. В настоящее время в Иркутской области в рамках программы «Кредит на зарплату под 0% предпринимателям региона банк выдал 429 млн рублей, на территории Братска - 77,733 млн рублей. Данная мера поддержки распространяется на предприятия и организации, пострадавшие в результате пандемии. Кредит со ставкой 0% является целевым и выдается исключительно на выплату зарплаты сотрудникам предприятия. На 2 млрд 338 млн рублей Сбербанком в Приангарье одобрены «кредитные каникулы» и реструктуризация кредитов для предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате COVID-2019. По 839 заявкам на сумму 1 млрд 257 млн рублей Сбербанк принял положительное решение на выдачу кредита «Господдержка. Кредит 2%».

Предприниматели, ставшие участниками встречи с управляющим Братским отделением Сбербанка Еленой Орбидан, наибольший интерес проявили именно к этим антикризисным мерам, получили подробную информацию о порядке оформления заявок, о критериях для получения специальных мер поддержки.

Елена Орбидан, управляющий Братским отделением Сбербанка:

«Живой и продуктивный диалог получился, мы провели эту встречу в Торгово-Промышленной палате Братска именно с этой целью — проинформировать бизнес северной территории о мерах поддержки, разъяснить условия действия антикризисных программ. Банку важно получать и обратную связь от предпринимателей о своей работе. Порадовали положительные отклики о качестве оказания услуг отделений Сбербанка в Братске, то, что предприниматели города отмечают оперативность клиентских менеджеров в решении актуальных вопросов. Сейчас это особенно ценно, мы понимаем, как важно бизнесу в муниципалитетах быстро взаимодействовать с банком и получить поддержку».

Специалисты Байкальского банка Сбербанка в период режима самоизоляции, введенного в Иркутской области активно ведут информационно-разъяснительную работу с предприятиями разных форм собственности, индивидуальными предпринимателями – о действующих в банке мерах поддержки. Открытые встречи по различной тематике регулярно проходят на онлайн –платформах, ближайшее мероприятие – вебинар «Новые возможности для развития бизнеса» состоится 25 июня в 10:00 (время Иркутское) на платформе Вебинар.рф

Для регистрации и участия необходимо пройти по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5336569 или воспользоваться QR-кодом.