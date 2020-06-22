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Сбербанк и «Опора России» расскажут о новых антикризисных возможностях для регионального бизнеса

22 июня 2020

Байкальский банк Сбербанка совместно с ИРО «Опора России» проведет вебинар «Новые возможности для развития бизнеса» для предпринимателей Иркутской области.

Главной темой онлайн-встречи будет информация об антикризисных мерах поддержки регионального бизнеса, разработанных и реализуемых Сбербанком, а также диалог с предпринимателями по волнующим их вопросам  в текущей ситуации. Специалисты Байкальского банка Сбербанка банка расскажут также о последних макроэкономических трендах и о комплексных отраслевых решениях, которые   банк предлагает своим клиентам в настоящее время.

Вебинар состоится 25 июня в 10:00 (время Иркутское) на платформе Вебинар.ру

Для регистрации и участия необходимо пройти по ссылке https://events.webinar.ru/20053013/5336569 или воспользоваться QR-кодом.

Для  зарегистрированных участников в течение 7 дней после даты проведения мероприятия  будет доступна запись вебинара


/ Сибирское Информационное Агентство /
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