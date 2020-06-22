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Назван самый популярный легковой автомобиль в Сибири

22 июня 2020

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка новых легковых автомобилей в мае текущего года и определили самые популярные модели в федеральных округах страны.

Согласно полученным результатам, в восьми округах РФ лидерами являлись лишь две модели: LADA Granta и KIA Rio. Так, представитель отечественного автопрома – «Гранта» – возглавила первенство сразу в пяти федеральных округах: Центральном (1077 шт.), Приволжском (2609 шт.), Северо-Кавказском (271 шт.), Уральском (663 шт.) и Южном (539 шт.).

А вот корейский KIA Rio стал фаворитом в Северо-Западном (413 шт.), Сибирском (405 шт.) и Дальневосточном (93 шт.) федеральных округах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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