В Иркутской области при тушении лесных пожаров обнаружены шесть незаконных рубок

Кроме того, на сегодняшний день возбуждено 14 уголовных дел по статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Следственно-оперативные группы выезжали на 340 пожаров, сообщают в областной администрации.

Начальники территориальных управлений подали в полицию 36 заявлений в полицию о поджоге.

Всего на территории лесного фонда Иркутской области с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 351 пожар на площади 30.9 тыс. га, в том числе покрытой лесом - 20.9 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 29%, площадь на 77.5%.

В течение первых суток ликвидировано 309 возгораний, это 90,1%, в том числе в день обнаружения 65.2%.

По состоянию на утро 22 июня в лесном фонде зарегистрировано 6 возгораний, пять из них перешли с прошлых суток, один пожар на особо охраняемой природной территории в Ольхонском районе.