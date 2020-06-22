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В Иркутской области 60 научных коллективов получили по 150 тыс. рублей за разработки в сфере науки и техники

22 июня 2020

Победителями признаются 20 коллективов ученых, чьи разработки получили наибольшее количество баллов. Коллективу выплачивается 150 тыс. рублей, всем его членам вручаются наградные дипломы, сообщают в областной администрации.

 

– Мы по праву гордимся достижениями наших ученых. Созданные современные технологии, особые научные решения способны поднять на новый качественный уровень производственную сферу и экономику региона, - отметил Константин Зайцев.  

С этого года начал работу Совет молодых ученых и специалистов при главе региона. 

– Работы, представленные на конкурс, прошли все стадии экспертизы, достаточно жесткого отбора. Решением конкурсной комиссии они признаны наиболее значимыми и достойными. Каждая в своем направлении имеет вполне определенные достижения, которые принесут пользу экономике, социальной сфере и населению региона, - сказал глава Правительства. 

- Награждение лауреатов областного конкурса - это замечательное событие, которое начинается в научно-образовательной среде задолго до этого дня и является в том числе определенным итогом вашей работы. Эта работа нашла отдельное воплощение для решения социальных и экономических проблем Иркутской области, - отметил в приветственном слове директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков.  

В 2020 году для участия в конкурсе было принято 50 заявок от 20 вузов и научных организаций Иркутской области, определено 60 победителей, которые сегодня получили награды.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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