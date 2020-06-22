Наталия Орлова, Альфа-Банк: Снижение ключевой ставки ЦБ вызывает удивление

Сочетание понижения ставки на 100 б. п. при неизменном прогнозе годовой инфляции 3,8-4,8% вызывает удивление. Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка считает такое снижение форс-мажорным.

ЦБ РФ понизил ключевую ставку сильнее, чем ожидали аналитики

ЦБ РФ понизил ключевую процентную ставку на 100 б. п. до 4,5%, что соответствует консенсус-прогнозу рынка.

– Само решение, как и сопровождающий его пресс-релиз вызвали у нас вопросы по двум причинам, – отмечают аналитики Альфа-Банка. – Во-первых, ранее мы считали, что шаг в 50 б. п. уже является значительным; таким образом, понижение на 100 б. п. является форс-мажорным и должно отражать экстраординарные плохие новости, которых мы не наблюдаем: российский ВВП снизился всего на 12% г/г в апреле, что весьма позитивно, более того, ЦБ не изменил свой прогноз спада (-4-6%) ВВП по итогам этого года. Хотя понижение ставки объясняется риском дезинфляционного давления, регулятор не пересмотрел и свой прогноз по инфляции (3,8-4,8%) на этот год, а этот диапазон явно смещен в сторону инфляции. Второй сюрприз для нас заключается в том, что риторика пресс-релиза жестче в сравнении с апрельской: ЦБ сейчас “будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки”, тогда как в апреле регулятор заявил, что “Банк России допускал возможность дальнейшего снижения ставки”.

Пресс-релиз ЦБ указывает на возможную паузу в цикле понижения ставки в июле…

Эксперт Альфа-Банка считает, что ключевую роль в решении ЦБ сыграл консенсус-прогноз рынка, который был настроен на понижение ставки на 100 б. п.

– Учитывая, что во многих странах центробанки продолжают понижать ставки, ЦБ в некотором смысле был вынужден последовать консенсус-прогнозу рынка, чтобы избежать обвинений в чрезмерной жесткости своего подхода. Это создает риск того, что рынок сейчас будет рассматривать шаг в 100 б. п. как норму; именно для того, чтобы решить эту проблему, регулятор в релизе дал жесткий комментарий в отношении опции дополнительного понижения ставки. Дополнительным возможным объяснением сегодняшнего резкого снижения ставки может быть план по пересмотру вниз нейтральной ставки: глава ЦБ сегодня не исключила, что нейтральная номинальная ставка равновесного диапазона 6-7% может быть пересмотрена вниз уже в июле (но до уровней не ниже 5%).

Но пауза вряд ли произойдет

Хотя пресс-релиз ЦБ указывает на возможную паузу или, по крайней мере, не гарантирует понижение ставки в ближайшие месяцы, аналитики опасаются, что дезинфляционное давление будет преобладать.

– Во-первых, количество официально зарегистрированных безработных продолжает расти до 0,7 млн человек в месяц, – отмечают они. – И рост безработицы опережает наши ожидания, оказывая давление на спрос. Во-вторых, и это особенно важно, растут опасения по поводу второй волны пандемии и, следовательно, по поводу введения карантинных мер осенью, что ударит по настроению потребителей уже сейчас независимо от динамики безработицы и доходов. Эта ситуация снижает вероятность паузы в решениях по ставке.

Скорее всего, регулятор понизит ставку на 25 б. п. на заседании 24 июля

Эксперты Альфа-Банка видят значительный риск того, что в ближайшие месяцы инфляция будет ниже ожиданий, и давление ЦБ по понижению ставки сохранится.

– Мы ожидаем, что на заседании 24 июля регулятор понизит ставку на 25 б. п. После заседания 24 июля до конца года запланированы еще три заседания по ставке; мы ожидаем, что ставка к концу года составит по крайней мере 3,75%. Пятничное решение регулятора также усиливает риски того, что в цикле снижения ставки ключевая ставка может пойти до интервала 3,0-3,5%.