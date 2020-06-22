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68% россиян поддерживают снятие карантинных мер

22 июня 2020

По их мнению, именно сейчас заболеваемость вирусом падает, и открывается больше возможностей для выхода из кризиса, сообщает сервис Работа.ру.

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Однако почти треть опрошенных (32%) указали, что ограничения начали снимать слишком рано, и эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась.

Также респонденты отметили сроки, когда, с их точки зрения, нужно смягчать ограничительные меры. 43% опрошенных указали, что это нужно было сделать уже давно, а 21% жителей России согласились, что сейчас для этого самое лучшее время. 14% респондентов уверены, что карантин должен действовать до конца июня, 9% заявили, что снимать карантин не надо до конца июля, а 13% уверены, что меры против заболеваемости коронавирусом должны действовать до конца этого лета и более.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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