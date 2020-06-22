68% россиян поддерживают снятие карантинных мер

По их мнению, именно сейчас заболеваемость вирусом падает, и открывается больше возможностей для выхода из кризиса, сообщает сервис Работа.ру.

Однако почти треть опрошенных (32%) указали, что ограничения начали снимать слишком рано, и эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась.

Также респонденты отметили сроки, когда, с их точки зрения, нужно смягчать ограничительные меры. 43% опрошенных указали, что это нужно было сделать уже давно, а 21% жителей России согласились, что сейчас для этого самое лучшее время. 14% респондентов уверены, что карантин должен действовать до конца июня, 9% заявили, что снимать карантин не надо до конца июля, а 13% уверены, что меры против заболеваемости коронавирусом должны действовать до конца этого лета и более.