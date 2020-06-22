Пандемия обошлась мобильным операторам в 30 миллиардов рублей

По оценке агентства Content Review, наибольший удар был нанесён по операторской рознице и роуминговой выручке.

Финансовый ущерб мобильным операторам, нанесённый пандемией, делится на несколько основных сфер:

Ритейл (операторская розница)

Роуминг (международный и внутренний)

Непредвиденные расходы (OPEX и CAPEX)

Иное (курсовая разница, финансовый сектор)

Ритейл

Розничные сети операторов в период самоизоляции продолжили работу в ограниченном режиме. Снижение выручки в данном секторе было обусловлено сразу несколькими факторами. Во-первых, практически прекратилась продажа новых SIM-карт. Во-вторых, на фоне динамики курса национальной валюты и фактического снижения покупательской способности, многие покупатели отложили приобретение новых устройств.

Наконец, на фоне режима самоизоляции многие покупатели предпочли использовать дистанционные каналы продаж. Рост интернет-продаж был зафиксирован и в операторской рознице, однако он не смог компенсировать падения продаж в обычных салонах связи.

Роуминг

Режим самоизоляции фактически обнулил выручку операторов от международного роуминга. К этому негативному экономическому эффекту добавилось обнуление выручки от въездного роуминга, когда услугами российских операторов пользовались туристы из других стран.

По данным Ассоциации туроператоров России, в 2019 году Россию с туристическими целями посетило 5,1 миллиона человек.

Непредвиденные расходы

Непредвиденный расходы операторов делятся на операционные и капитальные затраты. При этом если увеличение OPEX является прямым негативным финансовым эффектом, то увеличение CAPEX в 1 и 2 квартале будет компенсирован его снижением в 3 и 4 кварталах, и в рамках года CAPEX останется в пределах запланированных операторами величинах.

Оперативные расходы операторов увеличились благодаря следующим возникшим статьям расходов:

необходимость перевода сотрудников на удалённую работу, снабжения их техническими средствами и связью;

необходимость обеспечения соблюдения требований властей по санитарной обработке автопарка, а также обеспечения необходимыми средствами санитарной защиты инженерного состава, занятого в работах по модернизации и обслуживанию сети;

волатильность курса национальной валюты привела к увеличению расходов по контрактам с зарубежными поставщиками сервисных услуг, необходимых для обеспечения работы сети.

Агентство Content Review оценивает негативный финансовый эффект от пандемии на непредвиденные расходы операторов в 6 миллиардов рублей.

Иное

Операторы в качестве поддержки своих клиентов в период пандемии, а также в связи с требованиями властей, гарантировавших гражданам ряд льгот, понесли расходы в тех областях, которые невозможно определить в обычные сферы их деятельности. Помимо этого, влияние пандемии коснулось и b2b-сегмента. Среди иных факторов выделяются следующие:

перенос сроков оплаты услуг связи, операторы не отключали услуги связи даже в том случае, если абонент не внёс оплату;

реализация поддержки граждан, оставшихся за рубежом, операторы предоставили бесплатный доступ к горячим линиям, а также запустили для этих категорий абонентов особые условия предоставления услуг;

реализация инициативы бесплатного доступа к социально значимым ресурсам, а также запуск операторами специальных предложений для абонентов: организация онлайн-концертов, бесплатный доступ к фильмам и иному контенту на операторской площадке и проч.;

режим самоизоляции и объявление нерабочих дней привело к приостановке деятельности предприятий и, как следствие, значительному снижению потребляемых ими услуг связи, в частности, предоставления Wi-Fi, использования облачный телефонии и проч.

Агентство Content Review оценивает дополнительные расходы, не включённые в одну из трёх категорий, понесённые во время пандемии в 3 миллиарда рублей.