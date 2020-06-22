ИНК завершила расширение трубопроводной системы от месторождений компании до ВСТО

«Иркутская нефтяная компания» (ИНК) завершила работы по строительству расширения системы транспорта нефти от установки подготовки нефти Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНГКМ) до нефтеперекачивающей станции (НПС) №7 трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Тихий Океан» (ВСТО).
В рамках проекта было выполнено переподключение подводящего трубопровода от приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Марковское» ООО «ИНК» к вновь построенной камере приема средств очистки и диагностики НПС №7 ООО «Транснефть Восток». Ростехнадзор 15 июня 2020 г. выдал заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства.
Иркутская нефтяная компания приступила к закачке нефти в ВСТО в начале 2011 года. Углеводородное сырье с месторождений группы компаний ИНК по сети межпромысловых нефтепроводов поступает на установки подготовки нефти, расположенные на Ярактинском и Ичединском месторождениях компании. Затем подготовленную нефть транспортируют до ПСП «Марковское» в Усть-Кутском районе Иркутской области – точки подключения к НПС №7 ВСТО.