Спрос на медиков в Иркутской области вырос в два раза

В свою очередь средняя зарплата медработников выросла на 10 тысяч рублей, сообщают аналитики hh.ru.

Весной этого года в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» Иркутской области, по данным базы hh.ru, было открыто в два раза больше вакансий, нежели в марте-мае 2019 года. Год назад медики занимали 12 место по востребованности у работодателей (5%) от общего числа весенних вакансий), нынче же поднялись до шестого места (6%).

В целом по России наблюдается схожая ситуация: этой весной «Медицина, фармацевтика» так же заняла третье место – к данной профсфере относятся 11,4% всех предложений работодателей (год назад – 5,3%, 11 место).

Лечащий врач – наиболее востребованная специализация в медицине этой весной, на нее пришлось 48% вакансий (чаще всего это предложения для терапевтов и хирургов). На втором месте – младший и средний медицинский персонал (35% вакансий), на третьем – специалисты по клиническим исследованиям (16%).

Средняя предлагаемая заработная плата в сфере «Медицина, фармацевтика» в марте-мае 2020 года составила 52 000 рублей, что на 10 000 рублей больше, чем весной прошлого года. Наибольший рост в разрезе предлагаемых заработных плат показали вакансии для младшего и среднего персонала (+11 000 рублей), медицинских представителей и специалистов клинических исследований (+4 500 рублей) и лечащих врачей (+4 000 рублей).