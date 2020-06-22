РУСАЛ высадит свыше 100 тысяч деревьев в рамках продолжения проекта «Под зеленым крылом» в Иркутской области

РУСАЛ высадит свыше 100 тысяч деревьев на территории Иркутской области в рамках реализации климатической стратегии в области поглощения парниковых газов, сообщают в компании.

Федеральное агентство лесного хозяйства, правительство Иркутской области и компания РУСАЛ подписали соглашение о реализации добровольных проектов в области поглощения парниковых газов, которое предусматривает, в частности, посадку около 112 тыс. деревьев на территории области, в Иркутском лесничестве, в течение 2020 года.

– Более 80 процентов территории нашего региона покрыто лесом. Поэтому в Иркутской области успешной будет реализация экологических проектов. При воплощении их в жизнь мы будем сотрудничать с компанией РУСАЛ, которая в течение пяти с половиной лет обеспечит уход за лесными культурами до момента их перевода в покрытые лесом земли. Соглашение станет важным этапом в реализации добровольных проектов в сфере поглощения парниковых газов. Уверен, что леса Приангарья сыграют важную роль в решении проблемы глобального изменения климата, – отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Высадка деревьев – часть проекта «Под зеленым крылом», который компания РУСАЛ реализует с 2019 года в Красноярском крае и Иркутской области, где в общей сложности в прошлом году было высажено около 1 миллиона деревьев. Кроме этого, на территории Красноярского края продолжатся работы по авиалесоохране, которые стали первым подобным примером на территории Нижне-Енисейского лесничества.

– Мы рады видеть, что на территории Иркутской области искусственное лесовосстановление по состоянию на июнь охватило 15 тысяч гектар, что является неплохим показателем. Прекрасно, когда такие коммерческие структуры, как РУСАЛ входят как бизнес-партнеры и вносят свой вклад в восстановление лесов, – прокомментировал заместитель Министра природных ресурсов РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Восстановление лесов в Сибири – важная часть программы социальной ответственности компании РУСАЛ. Именно в этом регионе расположено большинство алюминиевых заводов компании. Также посадка деревьев осуществляется на территориях, пострадавших от пожаров в предыдущие годы.

– Внимание РУСАЛа к вопросам изменения климата во многом определило стратегические планы компании. Текущая эпидемиологическая ситуация никак не повлияла на наши приоритеты, одним из которых остается сокращение углеродного следа. Этой цели мы придерживаемся, выпуская алюминий ALLOW с низким углеродным следом, работая над созданием инновационных технологий, которые уменьшают объемы выбросов. Проект «Под зеленым крылом» не менее важен, так как продемонстрировал масштаб бизнес-инициатив, которые можно реализовать в рамках ответственного отношения к окружающей среде», – рассказал генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

«Под зеленым крылом» – первая в России добровольная инициатива в области поглощения парниковых газов. Это программа также стала частью глобальной кампании по лесовосстановлению, которую развивают в разных странах экологические активисты, НКО, государственные и частные организации. Схожие инициативы поддерживают десятки организаций по всему миру: от Plant-for-the-Planet, где идея посадки принадлежит детям и чью инициативу Trillion Trillion Tree Campaign поддержал ЮНЕП, до The Bonn Challenge, предполагающую лесовосстановление на территории 350 млн гектар к 2030 году, поддерживаемую правительством Германии.