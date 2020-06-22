Галерея В. Бронштейна в Иркутске отмечает пятилетие

С 2015 года галерею посетили более 50 тысяч человек, сообщают странице музея в Facebook.
А еще за пять лет:
- состоялось около 60 выставочных проектов, включая 10 мировых и российских премьер;
- кроме картин иркутских авторов, экспонировались работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Якутска, Новосибирска, Владивостока, Улан-Удэ, Перми, Абакана;
- проходили выставки авторов из США, Китая, Кореи, Монголии, Узбекистана, Нидерландов и Черногории;
- состоялось больше 230 мероприятий: спектаклей, концертов, лекций, творческих встреч, на которых побывали более 10 тысяч человек;
- галерея вошла в десятку лучших российских музеев современного искусства по версии туристического портала ТурСтат.