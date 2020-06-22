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Галерея В. Бронштейна в Иркутске отмечает пятилетие

22 июня 2020

С 2015 года галерею посетили более 50 тысяч человек, сообщают странице музея в Facebook.

А еще за пять лет:

  • состоялось около 60 выставочных проектов, включая 10 мировых и российских премьер;
  • кроме картин иркутских авторов, экспонировались работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Якутска, Новосибирска, Владивостока, Улан-Удэ, Перми, Абакана;
  • проходили выставки авторов из США, Китая, Кореи, Монголии, Узбекистана, Нидерландов и Черногории;
  • состоялось больше 230 мероприятий: спектаклей, концертов, лекций, творческих встреч, на которых побывали более 10 тысяч человек;
  • галерея вошла в десятку лучших российских музеев современного искусства по версии туристического портала ТурСтат.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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