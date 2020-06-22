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В Иркутской области на общественных работах заняты 875 безработных

22 июня 2020

В целом по региону заключено 309 договоров для трудоустройства более 970 человек, временно оставшихся без работы. Рабочие места организовали администрации муниципальных образований, городов и сельских поселений, предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, бюджетные учреждения и индивидуальные предприниматели. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова.

Принимая участие в общественных работах, граждане получают повышенную материальную поддержку, равную максимальному размеру пособия по безработице с учетом районных коэффициентов. В южных территориях Приангарья выплаты составляют 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных – 15,7 тысяч рублей в месяц.

В течение двух месяцев участники общественных работ занимаются благоустройством и озеленением населенных пунктов, уборкой мусора, санитарной очисткой территорий, уборкой лестничных площадок жилых домов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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