Рослесхоз, Правительство Иркутской области и РУСАЛ подписали дополнительное соглашение в сфере поглощения парниковых газов

В прошлом году РУСАЛ взял на себя обязательства высадить в области 500 тыс. сеянцев сосны на площади 125 га и обеспечить финансирование ухода за посаженными деревьями в течение 5 лет, сообщают в областной администрации.

В этом году компания увеличивает свой вклад в восстановление лесов в Иркутской области. Подписанное сегодня дополнительное соглашение предусматривает финансирование посадки и дальнейшего ухода за 112 тыс. молодых деревьев на площади 28 га в Иркутском лесничестве.

Свои подписи под документом поставили заместитель Министра природных ресурсов РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко, исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и вице-президент компании РУСАЛ Елена Безденежных.

– Более 80 процентов территории нашего региона покрыто лесом, поэтому реализация экологических проектов, нацеленных на восстановление лесных богатств региона, для Приангарья особенно значима. При воплощении их в жизнь мы будем сотрудничать с компанией РУСАЛ. Подписанное сегодня соглашение - важный этап совместной работы. Уверен, что леса Приангарья сыграют свою роль в решении проблемы глобального изменения климата, – подчеркнул врио Губернатора Игорь Кобзев.

– Внимание РУСАЛа к вопросам изменения климата во многом определило стратегические планы компании. Текущая эпидемиологическая ситуация никак не повлияла на наши приоритеты, одним из которых остается сокращение углеродного следа. Этой цели мы придерживаемся, выпуская алюминий ALLOW с низким углеродным следом, работая над созданием инновационных технологий, которые уменьшают объемы выбросов. Проект «Под зеленым крылом» не менее важен, так как продемонстрировал масштаб бизнес-инициатив, которые можно реализовать в рамках ответственного отношения к окружающей среде, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин, комментируя сегодняшнее событие.

После подписания соглашения исполняющий обязанности губернатора Иркутской области проверил ход строительства медицинского центра в Шелехове, предназначенного для лечения людей с внебольничной пневмонией. Напомним, что в конце апреля Игорь Кобзев принимал участие в церемонии закладки капсулы и первого камня в основание строительства нового медцентра. Учреждение возводят на территории больничного городка. Заказчик проекта - минздрав Иркутской области, инвестор – компания РУСАЛ. Центр планируют сдать в третьем квартале текущего года.