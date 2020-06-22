Иркутская область предложила реализовать на своей территории пилотный проект в лесной отрасли

Иркутской области будут выделены дополнительные средства из резервного фонда Правительства РФ. Об этом заявил сегодня, 22 июня, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. Вместе с исполняющим обязанности Губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым он провел в Иркутске совещание по вопросу реализации в регионе федерального проекта «Сохранение лесов».

Дополнительные средства предназначены для авиамониторинга и тушения лесных пожаров.

– Иркутская область в числе 18 регионов по авиапатрулированию и 20 регионов по авиационному тушению лесных пожаров. Сейчас идет согласование с Минфином России. Сумму пока точно назвать не могу, но средства из резерва будут, – сообщил Сергей Аноприенко.

В текущем году на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Иркутской области предусмотрено более 205 млн рублей. Из них 45,8 млн – на лесовосстановление, 139,4 млн – на приобретение лесопожарной техники и оборудования, 19,7 млн – на покупку лесохозяйственной техники.

В планах создание 11 современных лесопитомников для разведения посадочного материала преимущественно с закрытой корневой системой. В регионе в год будут выращивать 35 млн саженцев деревьев ценных пород.

Кроме того, Иркутская область предлагает реализовать на своей территории один из пилотных проектов, предусмотренных стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации. Врио Губернатора Игорь Кобзев поручил проработать этот проект по трем направлениям.

– Первое – тушение лесных пожаров, второе – борьба с незаконными рубками, третье – лесовосстановление. По этим направлениям должен быть четкий план, после утверждения он будет включён в Стратегию социально-экономического развития области на ближайшие пять лет и на дальнейшую перспективу, – поставил задачу глава региона.