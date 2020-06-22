Мэрия Иркутска начала претензионную работу с подрядчиками, ремонтировавшими дороги в 2018-2019 годах

Администрация Иркутска начала претензионную работу с подрядными организациями, осуществлявшими ремонт дорог в 2018-2019 годах. Специалисты комитета городского обустройства совместно с независимыми экспертами федерального дорожного агентства «Росавтодор» провели обследование 20 дорожных участков, которые ремонтировались в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги» за этот период.

По итогам обследования был определен срок устранения выявленных недостатков в рамках гарантии – 15 июня. Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников проверил восстановление ряда объектов. Комиссия побывала на улицах Лермонтова, Юрия Тена, Ширямова и в микрорайоне Юбилейный. Было установлено, что подрядные организации полностью выполнили свои обязательства только на улице Ширямова. В микрорайоне Юбилейный устранено 80% нарушений, а на улицах Лермонтова и Юрия Тена подрядная организация ООО СПБ «Союзстрой» до сих пор не приступила к работам.

– На сегодня только 2 подрядные организации из 20 сдали гарантийные объекты в срок. Предприятиям, которые не приступили к устранению замечаний, за каждый день просрочки будут начисляться пени согласно условиям муниципальных контрактов и в соответствии с законодательством, – пояснил Дмитрий Ружников. – В дальнейшем последует обращение в суд, с требованием выполнить все гарантийные обязательства в полном объеме и взыскать штраф. Это позволит муниципалитету внести такие организации в список недобросовестных подрядчиков и в дальнейшем исключить их участие в конкурсных процедурах.

Во время осмотра специалистами было выявлено более 400 замечаний. Большинство из них – это просадка колодезных люков, трещины асфальтового покрытия, деформация тротуарного покрытия и бордюрного камня. По результатам выездной проверки для подрядных организаций установлен последний срок выполнения работ – 29 июня 2020 года.

Отметим, что на дорожные участки, отремонтированные до 2018 года включительно действуют гарантийные обязательства сроком 3 года. На объекты, работы на которых велись в 2019 году и позже, действует расширенная гарантия в 4 года. После устранения недостатков в рамках таких обязательств на отремонтированные по гарантии участки начинает действовать новая гарантия сроком от трех лет.