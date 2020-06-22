Bank of America повысил прогнозы по нефти

По оценке аналитиков Bank of America, средняя цена на нефть марки Brent в 2020 г. составит $43,7 за баррель, что на $6,7 выше предыдущего прогноза. Новый прогноз на 2021 и 2022 гг. составляет $50 и $55 за баррель соответственно.

Новый прогноз по американской нефти WTI составляет $39,7 за баррель в 2020 г. против предыдущих $32 за баррель. Средние прогнозы на 2021 и 2022 гг. — $47 и $50 за баррель соответственно.

«Мы считаем, что в следующем году спрос на транспортные услуги может восстановиться более быстрыми темпами, чем мы ожидали. Мы также считаем, что ОПЕК+, скорее всего, будет сдерживать больший объем предложения, чем мы ожидали три месяца назад», — цитирует сообщение банка Reuters.