Коронавирус распространяется рекордными темпами. Кто виноват?

По данным ВОЗ, в воскресенье 21 июня было зарегистрировано самое большое однодневное увеличение числа новых случаев коронавируса — более 183 тыс. за сутки.Рекордный показатель был отмечен в Бразилии — почти 55 тыс. новых случаев. За ними следует США, где в воскресенье зарегистрировано более 36 тыс. новых заболевших, а также Индия — с 15 тыс. случаев.

ВОЗ отмечает, что рекордный рост числа новых случаев коронавируса может быть связан с увеличением масштабов тестирования, а также с аномалиями в сборе данных. Например, значительный всплеск заболеваемости в Бразилии в воскресенье частично произошел из-за задержки в представлении данных из трех штатов (Баия, Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло), объединивших данные за два дня, отмечает ВОЗ.

Всплеск роста новых случаев не кажется единоразовым. В США более 30 тыс. новых случаев коронавируса было зарегистрировано как в пятницу, так и в субботу, число заболевших растет в штатах на юге, западе и среднем западе.

Коэффициент воспроизведения (R) — отражающий, скольким людям в среднем передается вирус от зараженного человека в Германии вырос до 2,88 в воскресенье. Это означает, что в среднем 100 человек, инфицированных вирусом, заразят 288 человек. Эксперты отмечают, что для замедления распространения вируса необходимо, чтобы коэффициент воспроизведения был меньше 1.



Данные Германии не вызывают оптимизма, учитывая, что страну ранее отмечали как одну из наиболее успешных в борьбе с коронавирусом.

Рост числа случаев заражения в мире произошел после того, как многие страны стали ослаблять карантинные ограничения. Экономисты внимательно следят за глобальной статистикой заболеваемости, оценивая потенциальное влияние на скорость восстановления мировой экономики.

На этом фоне Международный валютный фонд на прошлой неделе отметил, что мировая экономика может сократиться более значительно, чем 3%, которые МВФ прогнозировал ранее.

По материалам CNBC