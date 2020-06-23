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Сбермаркет ждет взрывного роста онлайн-торговли едой в России

23 июня 2020

Россия увеличит объемы онлайн-торговли товарами повседневного спроса, рынок которых сравним со всем нефтегазовым сектором, в пять раз за ближайшие полтора года, получив дополнительный импульс от коронавирусного кризиса, сказал глава одного из крупнейших фудтех-проектов в стране.

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Сбермаркет, позволяющий заказывать быструю доставку из таких торговых сетей как Metro C&C и Auchan, оценивает сектор товаров повседневного спроса (FMCG) в 10–15 трлн руб. и полагает, что доля онлайн-торговли в этом секторе вырастет с неполного 1% в конце этого года до среднеевропейского уровня в 2022 г. «В России мы должны как минимум выйти на 5%», — комментирует гендиректор Сбермаркета Асан Курмангужин.

«Сегодня предпочтения потребителей стремительно меняются в сторону онлайн каналов продаж, которые позволяют получать информацию о товарах и ценах, тщательнее планировать покупки и бюджет, а также экономить время на посещение магазина, — отмечают аналитики Промсвязьбанка. — Онлайн ритейлеры усиливают логистические мощности, что позволяет им сокращать время доставки, в результате онлайн каналы продаж являются привлекательной альтернативой традиционного посещения магазина, что создает предпосылку для стремительного развития онлайн торговли продуктами питания». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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