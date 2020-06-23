S7 улучшила прогноз на июнь и ожидает роста пассажиропотока на 65% к маю

Российская авиакомпания S7 улучшила прогноз на июнь: ожидает роста пассажиропотока на 65% относительно мая, количества рейсов — на 50%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В начале июня S7 сообщала, что в июне ожидает роста пассажиропотока на 50% к маю, а количества рейсов — на 40%.

«S7 улучшила прогноз на июнь в связи с более быстрым, чем ожидалось, смягчением ограничений в связи с предупреждением распространения коронавируса, — комментируют аналитики Промсвязьбанка. — Смягчение ограничений совпадает с началом туристического сезона, что создает потенциал для восстановления спроса. По нашим оценкам, спрос на авиаперевозки восстановится к докризисным уровням в конце текущего – начале следующего года. По итогам 2020 года ожидаем снижения авиаперевозок на уровне 30% в годовом выражении».