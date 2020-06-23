Новости

S7 улучшила прогноз на июнь и ожидает роста пассажиропотока на 65% к маю

23 июня 2020

Читайте также:

48% россиян считает, что сбережения стоит хранить в рублях
22 июня 2020
Пандемия обошлась мобильным операторам в 30 миллиардов рублей
22 июня 2020

Российская авиакомпания S7 улучшила прогноз на июнь: ожидает роста пассажиропотока на 65% относительно мая, количества рейсов — на 50%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В начале июня S7 сообщала, что в июне ожидает роста пассажиропотока на 50% к маю, а количества рейсов — на 40%.

«S7 улучшила прогноз на июнь в связи с более быстрым, чем ожидалось, смягчением ограничений в связи с предупреждением распространения коронавируса, — комментируют аналитики Промсвязьбанка. — Смягчение ограничений совпадает с началом туристического сезона, что создает потенциал для восстановления спроса. По нашим оценкам, спрос на авиаперевозки восстановится к докризисным уровням в конце текущего – начале следующего года. По итогам 2020 года ожидаем снижения авиаперевозок на уровне 30% в годовом выражении». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (526)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Коронавирус распространяется рекордными темпами. Кто виноват?
Голикова: россиянам придется носить маски и осенью
В России на 22 июня количество заболевших коронавирусом достигло 592 тысяч
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании