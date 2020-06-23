На летней распродаже «618» от AliExpress россияне потратили 7,3 млрд рублей

3 миллиона человек совершили покупки на летней распродаже «618» AliExpress Россия. Рост общего оборота на площадке к аналогичной распродаже прошлого года составил 60%, сообщают в пресс-службе маркетплейса.

Оборот локальных продавцов AliExpress Россия превысил показатели всех прошлых распродаж и уже в первый день распродажи «618» составил 1/3 продаж всей площадки, а по итогам показал рост в 3 раза год к году. Оборот продаж всех производителей (и локальных, и зарубежных) вырос на 60% за год. Количество локальных товаров, купленных за период распродажи, выросло в 3 раза. Средний чек на покупателя вырос на 15% год к году.

«Мы видим рост потребительского спроса после пика самоизоляции: заказы в июне значительно опережают прошлые месяцы. С момента начала эпидемии коронавируса в Китае и до конца апреля мы наблюдали некоторое снижение спроса в трансграничном сегменте, однако с мая в этом сегменте потребительский спрос на нашей площадке показал значительный рост и продолжает демонстрировать уверенную динамику. При этом российские продавцы вызывают интерес покупателей увеличивающимся ассортиментом и быстрой доставкой. Весной темпы выхода российских продавцов на маркетплейсе опережали все предыдущие периоды. Например, ассортимент товаров категории fashion от российских продавцов увеличился за это время в 1,5 раза», — комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Рост количества локальных производителей AliExpress Россия с марта 2020 года составил более 40%.

Самый большой рост ассортимента российских продавцов показывает категория fashion: обувь (+80%), мужская одежда (+70%), часы (+70%), нижнее белье (+60%), ассортимент женской одежды и сумок увеличился на 30%. С начала года на площадке появилось более 12 млн новых пользовательских аккаунтов. В целом с момента основания AliExpress жители России и СНГ зарегистрировали более 130 млн аккаунтов.

«618» — крупнейшая летняя распродажа, которую традиционно в России устраивает AliExpress. Она известна как главный летний фестиваль шопинга в Китае, крупнейшая распродажа в году после 11.11. Ежегодно фестиваль начинается в даты, близкие к 18 июня. Традиционно в Китае в распродаже участвует большинство площадок: Taobao, Tmall, JD, Pinduoduo и другие. В эти дни скидки достигают 70-80%.