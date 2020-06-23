Как установить кодовое слово для консультаций в Пенсионном фонде

Кодовое слово – это пароль, устанавливаемый гражданином для подтверждения своей личности при телефонной консультации, сообщают в ПФР.

Чтобы установить кодовое слово, достаточно зайти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ и в профиле пользователя, в строке «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи», задать желаемый пароль, после чего данные мгновенно будут приняты органами ПФР.

После того как гражданин установит кодовое слово, он может позвонить по телефону контакт-центра Отделения ПФР по Иркутской области – 8 (3952) 47-00-00, назвать свое кодовое слово вместе с идентификационными данными и получить все необходимые сведения, касающиеся своих персональных данных.