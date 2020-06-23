Более 400 км федеральных дорог планируется отремонтировать в Иркутской области до 2024 года

Предварительную программу работ по капитальному ремонту, ремонту автодорог и искусственных сооружений на них, а также устройству защитных слоёв, слоёв износа и поверхностных обработок на 2021–2024 гг направило в ФДА ФКУ Упрдор «Прибайкалье», сообщают в организации.

Ежегодно Управление разрабатывают и корректируют планы работ на перспективный период. Основанием служат данные ежегодной диагностики транспортно-эксплуатационного состояния дорог и искусственных сооружений на них, а также информация по завершению межремонтных сроков и потребности соответствия безопасности дорожного движения новым требованиям ГОСТ.

Если до 2017 года максимальный межремонтный срок для объектов капитального ремонта составлял 12 лет, для объектов ремонта 6 лет, то теперь этот срок – 24 и 12 лет соответственно.

В настоящее время на согласование в Росавтодор направлены предварительные программы 2021-2024 года. Согласно им, за четыре года предполагается отремонтировать, в том числе капитально, более 400 км автомобильных дорог, 22 моста и 9 путепроводов через железную дорогу. Также программы предусматривают необходимость защитить слоями износа и поверхностной обработкой почти 550 км автомобильных дорог. Одна из приоритетных задач Управления – привести в нормативное состояние почти 24 км переданных из муниципальной собственности участков автомобильных дорог, включая искусственные сооружения на них.