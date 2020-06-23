Со 2 июля Бурятия откроется для туристов из всех регионов РФ

Об этом сообщили ТАСС в республиканском министерстве туризма.Также в министерстве добавили, что обязательные требования по соблюдению эпидемиологической безопасности сохраняются.

С 4 июля туроператор TUI будет предлагать программу "Здравствуй, Байкал". Раз в девять дней туристы будут вылетать чартерными рейсами авиакомпании "Уральские авиалинии" из Домодедово в Республику Бурятия. 13 июня власти Бурятии отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в республику.

Также с 3 июля планируют открыть турбазы и в Иркутской области. Вопрос деятельности организаций туристического бизнеса, общественного питания, в частности летних, веранд кафе и ресторанов был поднят на заседании оперативного штаба. Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что большая ответственность в организации безопасного летнего отдыха граждан ложится на владельцев бизнеса. Он также напомнил мэрам муниципальных образований, что в условиях снятия некоторых ограничений, необходимо продолжать дезинфекцию общественных пространств, транспорта и строго контролировать соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Ранее Ростуризм сообщил об открытии к началу июля российских курортов .

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока»,— сказала руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова журналистам.