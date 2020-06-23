В строящемся жилом комплексе в Иркутске произошел несчастный случай

Как сообщают в областной прокуратуре, в строящемся жилом комплексе «Скандинавия» произошел несчастный случай. При выполнении строительных работ с высоты сорвался 52-летний рабочий, получив травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе проверок выявлены нарушения требований охраны труда, ставшие причиной гибели работника. Прокурор района направил материалы проверки в следственный отдел по Октябрьскому округу для решения вопроса об уголовном преследовании по факту нарушения требований охраны труда.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека). Ход расследования находится на контроле прокурора района.