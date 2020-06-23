После ослабления самоизоляции в Иркутской области резко подскочил спрос на услуги юристов и фототехнику

По данным МТС Банка и сервиса кассовых решений МТС Касса выяснилось, что за этот период в три раза увеличилось количество транзакций в юридических консультациях и в два раза – покупок в магазинах фототехники. Количество покупок в супермаркетах, наоборот, упало на 32%.

Что стали чаще покупать в Иркутской области

В начале июня по сравнению с маем наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка в розничных торговых точках показали юридические консультации – здесь количество платежей увеличилось в три раза. Повышенным спросом пользовались магазины фототехники – количество транзакций увеличилось в три раза, также на 76% выросло количество покупок в оптиках.

В топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли химчистки (+47%), ювелирные магазины (+39%), спорттовары (+36%), фотостудии (+27%), ремонт электроники (+21%), страхование (+17%) и магазины одежды (+15%).

Примечательно, что с ослаблением ограничений на 32% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости.

Какие магазины снова открылись в СФО

К привычному формату работы вернулись на 60% больше турагентств и на 40% – ювелирных магазинов.

В топ-10 по динамике открытия торговых точек также вошли магазины одежды и обуви (+37%), спорттоваров (+37%), салоны красоты (+26%), химчистки (+25%), магазины товаров для дома (+25%) и косметики (+18%), а также зоомагазины (+15%).

В среднем по всем категориям магазинов, которые работают с сервисов МТС Касса в СФО, в июне заработало на 17% точек продаж больше, чем в мае.

Как изменились обороты бизнеса

Среди торговых точек, подключенных к МТС Кассе, наибольший рост оборотов в начале июня оказался у химчисток – они увеличились в среднем в 2 раза по сравнению с маем. Значительная положительная динамика наблюдается также у магазинов ювелирных украшений и спорттоваров – рост на 90% и 89% соответственно.

Оборот турагентств вырос на 85%, магазинов техники – на 58%, одежды и обуви – также на 55%. Также россияне активно платили в аптеках (их оборот вырос на 42%), магазинах техники (+42%) и товаров для дома (+36%), а также в салонах красоты (35%).

В целом, оборот продавцов товаров и услуг Сибирского Федерального округа во всех категориях вырос в начале июня на 24%.