Объем незаконной рубки в Иркутской области снизился в 2 раза

В свою очередь, площадь, пройденная лесными пожарами, – в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщают в Россельхоз.

Объем выявленной незаконно заготовленной древесины в регионе в 2020 году составил порядка 144 тыс. кубометров – в прошлом году этот показатель достигал 267 тыс. кубометров. Площадь, пройденная огнем в результате лесных пожаров в Иркутской области в этом году, снизилась до 31 тыс. га со 138 тыс. га на аналогичную дату 2019 года. Об этом в ходе совещания сообщил и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.

«Положительная динамика по сокращению объема незаконной рубки и противодействию лесным пожарам в Иркутской области стала результатом комплексной работы Рослесхоза, региональных властей, природоохранных и надзорных органов», – прокомментировал эти данные Сергей Аноприенко.

Он уточнил, что состоянию лесного комплекса Иркутской области, как одного из регионов с наиболее сложной по итогам прошлого года ситуацией с незаконными рубками и лесными пожарами, уделяется особое внимание, в том числе это выражается в финансировании региона в рамках федпроекта «Сохранение лесов».