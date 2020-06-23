В Иркутске за сутки 106 человек заболели COVID-19

В Иркутске 23 июня коронавирус подтвержден у 106 человек. Всего в регионе зарегистрировано 183 новых случаев COVID-19. Ситуация с вирусом остается сложной, режим вновь решено продлить на неделю, до 28 июня.
Шесть человек скончались за последние сутки, всего за период эпидемии умерли 72 человека: 32 (+4) от COVID-19, 40 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.
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23 июня 2020
Города-лидеры по числу инфицированных:
- Иркутск – 2884 (+106)
- Усть-Кут – 843 (+4)
- Иркутский район – 528 (+20)
- Бодайбо – 348
- Братск – 321 (+7).
Всего в регионе за период эпидемии выявлены 6003 случая коронавируса, за последние сутки –183, суточный прирост составляет 3,5%.