В Иркутске за сутки 106 человек заболели COVID-19

В Иркутске 23 июня коронавирус подтвержден у 106 человек. Всего в регионе зарегистрировано 183 новых случаев COVID-19. Ситуация с вирусом остается сложной, режим вновь решено продлить на неделю, до 28 июня.

Шесть человек скончались за последние сутки, всего за период эпидемии умерли 72 человека: 32 (+4) от COVID-19, 40 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Города-лидеры по числу инфицированных:

Иркутск – 2884 (+106)

Усть-Кут – 843 (+4)

Иркутский район – 528 (+20)

Бодайбо – 348

Братск – 321 (+7).

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 6003 случая коронавируса, за последние сутки –183, суточный прирост составляет 3,5%.