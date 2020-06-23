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В Иркутске за сутки 106 человек заболели COVID-19

23 июня 2020

В Иркутске 23 июня коронавирус подтвержден у 106 человек. Всего в регионе зарегистрировано 183 новых случаев COVID-19. Ситуация с вирусом остается сложной, режим вновь решено продлить на неделю, до 28 июня.

Шесть человек скончались за последние сутки, всего за период эпидемии умерли 72 человека: 32 (+4) от COVID-19, 40 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.

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Города-лидеры по числу инфицированных:

  • Иркутск – 2884 (+106)
  • Усть-Кут – 843 (+4)
  • Иркутский район – 528 (+20)
  • Бодайбо – 348
  • Братск – 321 (+7).

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 6003 случая коронавируса, за последние сутки –183, суточный прирост составляет 3,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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