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«Слата» открыла новый склад Фреш в Иркутске

23 июня 2020

Торговая сеть «Слата» взяла курс на улучшение логистических процессов и расширение территории присутствия. 22 июня компания открыла склад Фреш в Иркутске.

«Сегодня открывается зона фреш площадью 2100 кв.м., температура там 0+5 градусов, – рассказывает Дмитрий Ишевский, руководитель дирекции по управлению логистикой ТС «Слата». – Что это даст? Первое – повышение централизации на 6 пунктов, второе – улучшение сервиса прямых поставщиков, которые ездили раньше напрямую в магазины и, третье –  удешевление логистики».

В новом Фреш складе будет храниться более 500 наименований товара – это молочная продукция, колбасы, сыры, пресервы. Это значительно облегчит и ускорит процесс приемки и доставки товаров до конечного потребителя. В целом, планы  компании на этот год по централизации логистики амбициозные, подтверждает  Илья Белов,  заместитель руководителя дирекции по управлению логистикой ТС «Слата».

– В этом году у компании стоит задача открыть два мультитемпературных распределительных центра: в столице Забайкальского края Чите и в Братске. Первый уже будет запущен в июле этого года, – отмечает Илья Белов.

На конец года общая площадь складских помещений «Слаты» достигнет 30 тысяч квадратных метров, что существенно усилит позиции компании на рынке.

Справка
Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – один из лидеров рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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