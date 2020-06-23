«Слата» открыла новый склад Фреш в Иркутске

Торговая сеть «Слата» взяла курс на улучшение логистических процессов и расширение территории присутствия. 22 июня компания открыла склад Фреш в Иркутске.

«Сегодня открывается зона фреш площадью 2100 кв.м., температура там 0+5 градусов, – рассказывает Дмитрий Ишевский, руководитель дирекции по управлению логистикой ТС «Слата». – Что это даст? Первое – повышение централизации на 6 пунктов, второе – улучшение сервиса прямых поставщиков, которые ездили раньше напрямую в магазины и, третье – удешевление логистики».

В новом Фреш складе будет храниться более 500 наименований товара – это молочная продукция, колбасы, сыры, пресервы. Это значительно облегчит и ускорит процесс приемки и доставки товаров до конечного потребителя. В целом, планы компании на этот год по централизации логистики амбициозные, подтверждает Илья Белов, заместитель руководителя дирекции по управлению логистикой ТС «Слата».

– В этом году у компании стоит задача открыть два мультитемпературных распределительных центра: в столице Забайкальского края Чите и в Братске. Первый уже будет запущен в июле этого года, – отмечает Илья Белов.

На конец года общая площадь складских помещений «Слаты» достигнет 30 тысяч квадратных метров, что существенно усилит позиции компании на рынке.

Справка

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – один из лидеров рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.