С 1 июня ФРП начинает прием заявлений на возмещение кредитов по программе «Проекты импортозамещения региона»

Решением Наблюдательного Совета ФРП Иркутской области установлена дата начала приема заявлений и документов на предоставление возмещения (компенсации) процентов по кредитам в рамках новой региональной программы «Проекты импортозамещения региона», сообщают в Агентстве инвестиционного развития Иркутской области.

С 1 июня 2020 года ФРП Иркутской области ведет прием документов от компаний, соответствующих требованиям данной программы. Период приема заявлений и документов по программе – в течение 45 дней от установленной даты. Все подробности – на сайте frpirk.ru, а также по тел. Фонда 8 (3952) 71-60-85.

Программа «Проекты импортозамещения региона» предоставляет возможность получить компенсацию части понесенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Фонд может компенсировать уплаченные проценты из расчета до 4% годовых по промышленным проектам, направленным на замещение ввоза продукции из других регионов РФ и импортозамещение.