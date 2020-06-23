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С 1 июня ФРП начинает прием заявлений на возмещение кредитов по программе «Проекты импортозамещения региона»

23 июня 2020

Решением Наблюдательного Совета ФРП Иркутской области установлена дата начала приема заявлений и документов на предоставление возмещения (компенсации) процентов по кредитам в рамках новой региональной программы «Проекты импортозамещения региона», сообщают в Агентстве инвестиционного развития Иркутской области.

С 1 июня 2020 года ФРП Иркутской области ведет прием документов от компаний, соответствующих требованиям данной программы. Период приема заявлений и документов по программе – в течение 45 дней от установленной даты. Все подробности – на сайте frpirk.ru, а также по тел. Фонда 8 (3952) 71-60-85. 

Программа «Проекты импортозамещения региона» предоставляет возможность получить компенсацию части понесенных затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам. Фонд может компенсировать уплаченные проценты из расчета до 4% годовых по промышленным проектам, направленным на замещение ввоза продукции из других регионов РФ и импортозамещение.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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