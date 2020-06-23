Банк «Открытие»: более 80% жителей Сибири за последние три месяца воспользовались системами дистанционных банковских платежей

Сибиряки активно пользуются дистанционными межбанковскими переводами средств с карты на карту, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), к которой подключены все системообразующие банки страны. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

84% жителей Сибирского федерального округа за последние три месяца пользовались дистанционными переводами средств на карты в другие банки через интернет-банк или мобильное приложение. При этом 60% сибиряков переводили таким образом только мелкие суммы, а 24% жителей Сибири осуществляли и мелкие, и крупные денежные переводы. 13% респондентов совершали переводы исключительно в рамках одного банка. Не пользовались дистанционными переводами всего 3% опрошенных.

Лишь 15% опрошенных боятся переводить дистанционно крупные суммы. И никто из опрошенных сибиряков, в отличие от жителей других регионов страны, не заявил, что не хотят декларировать доходы и опасаются налоговой инспекции.

При этом 72% жителей СФО готовы пользоваться дистанционными переводами, в том числе через Систему быстрых платежей, если такие переводы будут оставаться бесплатными. В настоящий момент по рекомендации ЦБ через СБП можно перевести без комиссий до 100 тысяч рублей, при этом в некоторых банках, в том числе в банке «Открытие», комиссии не берутся не зависимо от суммы перевода.

«Мгновенные переводы по номеру телефона через СБП являются хорошей альтернативой переводам с карты на карту: они совершаются без комиссии и ограничений, не требуется выяснять реквизиты карты или счета, достаточно знать номер телефона и название банка получателя. За год с момента подключения «Открытия» к Системе быстрых платежей доля таких операций в общем объеме переводов выросла до 13%. На наш взгляд, в ближайшем будущем доля объемов переводов через СБП значительно увеличится - основной прирост мы прогнозируем на вторую половину 2020г., то есть после того, как к СБП подключился крупнейший игрок», - прокомментировал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

*Опрос проведен банком «Открытие» 19-21 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.