S7 Airlines проводит летнюю распродажу авиабилетов

S7 Airlines предлагает отправиться на отдых в самые разные регионы России рейсами S7 Airlines со скидкой до 50%, сообщают в компании.

Приобрести авиабилеты в рамках распродажи можно на сайте s7.ru с 23 по 26 июня 2020 года1. Специальные тарифы доступны на более 150 собственных рейсов S7 Airlines, которые будут выполняться в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

В числе самых выгодных предложений – полеты с S7 Airlines в регионы России, подходящие для исследования потрясающих природных ландшафтов: Алтай, Камчатка, Байкал, Северный Кавказ, Приморье, Заполярье.

Например, перелет в экономическом классе туда-обратно на рейсах S7 Airlines из Москвы в Горно-Алтайск доступен от 9 976 руб., в Иркутск – от 11 108 руб., в Улан-Удэ – от 9 638 руб., в Минеральные Воды – от 4 000 руб., в Мурманск – от 4 036 руб. Со скидкой более 30% можно приобрести авиабилеты на рейсы из Новосибирска во Владивосток и Петропавловск-Камчатский. В распродаже участвуют новые направления S7 Airlines: перелет туда-обратно из Москвы в Махачкалу – от 4 112 руб., из Новосибирска в Грозный – от 10 000 руб.

Перелеты на черноморские курорты России доступны со скидкой до 40%. Рейсами S7 Airlines можно отправиться в долгожданный отпуск с семьей и друзьями на берегу моря в Сочи, Геленджик, Анапу и Крым.

Тем, кто любит сочетать в одном путешествии городской и природный отдых, можно обратить внимание на специальные предложения на полеты из Москвы в Казань от 4 030 руб., в Калининград – от 4 350 руб., из Новосибирска в Санкт-Петербург – от 7 898 руб.

Дополнительный бонус в рамках летней распродажи – возможность забронировать место в салоне, включая места повышенной комфортности, со скидкой 20%.

При уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства. Особое внимание уделяется тем поверхностям, с которыми пассажиры контактируют чаще всего: откидные столики, подлокотники, все ручки и багажные полки.

Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками и, при необходимости, индивидуальными наборами с маской и перчатками.

Подробную информацию о распродаже можно найти на сайте авиакомпании. Количество мест по специальным тарифам ограничено.

Узнать точную информацию о рейсах и услугах S7 Airlines можно по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).