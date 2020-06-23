Названы самые высокооплачиваемые вакансии для студентов на лето 2020 года

Сервис Работа.ру изучил вакансии для студентов, которые не требуют большой опыт работы, позволяют учиться за счет работодателя и совмещать работу с учебой.

Высокооплачиваемую работу для начинающего специалиста с опытом от 1 года в области бизнес-аналитики предлагает стартап, разрабатывающий ИТ-продукты для Департамента информационных технологий Москвы. Соискателю предстоит заниматься моделированием и документированием бизнес-процессов, развитием и поддержкой информационной системы, консультированием клиента. Успешному кандидату обещают зарплату от 100 тыс. рублей.

Программист 1С с опытом работы от 6 месяцев может найти работу в компании, специализирующейся на автоматизации малого и среднего бизнеса. Успешному кандидату обещают зарплату 60-100 тыс. рублей и перспективы карьерного роста в компании.

Студент со свободным английским может рассчитывать на зарплату до 180 тыс. рублей, помогая с уроками и преподавая язык детям 6, 10 и 15 лет в семье. Соискателю предлагают проживание в семье по графику, который можно будет обсудить с работодателем.

Студенты, осваивающие технические специальности, могут найти работу, которая также позволит обучаться за счет работодателя. Например, крупная ремонтно-строительная компания ищет специалиста по ремонту бытовой техники, который первое время будет работать в паре с опытным мастером. Это стажировка с гибким графиком, где конечный оклад специалиста будет зависеть от количества выполненных заказов, но финальная зарплата может составлять от 80 до 150 тыс. рублей.

Другая крупная компания ищет специалиста-монтажника по ремонту холодильного оборудования, с возможностью прохождения двухнедельной оплачиваемой стажировки для освоения профессии. Заработная плата специалиста также будет определяться количеством заказов, но ожидаемый оклад при выполнении 2-6 заказов в день может составлять от 70 до 150 тыс. рублей в месяц.

Для студентов, которые пока не владеют специфическими навыками, доступна работа комплектовщиком интернет-заказов. Заработная плата специалиста определяется количеством отработанных смен, и может достигать 120 тыс. рублей в месяц.

Начинающим специалистам, которые планируют развиваться в продажах, предлагают работу менеджером по заключению договоров. Опыт для данной вакансии значения не имеет, главное – желание обучаться различным техникам продаж. Оклад специалиста будет складываться из фиксированной ставки 50 тыс. рублей + процент от продаж.