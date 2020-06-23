В мае 60% потребительских кредитов были взяты на сумму свыше 500 тыс. рублей

При этом доля самых «небольших» потребкредитов до 100 тыс. руб., напротив, опустилась ниже порога в 10% от портфеля – до 9,8%, сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года она увеличилась на 5,6 процентных пункта (п.п.) (в январе-мае 2019г. – 55,9%).

В свою очередь, доля выданных самых «небольших» потребительских кредитов на сумму до 100 тыс. руб., напротив, опустилась ниже порога 10% в портфеле выданных в январе-мае 2020 года кредитов данного типа – до 9,8%. За год она сократилась на 1,5 п.п. (в январе-мае 2019 г. – 11,3%). Также сократились доли и остальных групп кредитов: в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. – на 2,6 п.п., а от 300 тыс. до 500 тыс. руб. – на 1,5 п.п.

При этом средний Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков по потребительским кредитам в мае 2020 года существенно меняется в зависимости от размеров заимствований. Так, средний ПКР гражданина по потребкредиту до 100 тыс. руб. составляет 618 баллов, а свыше 500 тыс. руб. - 690 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).